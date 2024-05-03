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УАФ назвала канал, который покажет финал Кубка Украины
Не УПЛ ТВ
УАФ
Финал Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" покажет телеканал ICTV2, сообщает официальный сайт УАФ. Матч будет доступен для просмотра для каждого украинца.
Решающий поединок состоится 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард". Начало - в 19:00. Ранее сообщалось, что согласно критериям безопасности, игру могут посетить до 3 000 болельщиков.
В случае объявления воздушной тревоги матч немедленно останавливается, а все представители обеих команд, болельщики и работники стадиона должны пройти в ближайшее укрытие.
"Впервые за два года УАФ возвращает финальный поединок Кубка Украины. Этот матч посвящен Силам обороны как благодарность за защиту наших жизней. Именно благодаря воинам проведение финала Кубка Украины возможно.
УАФ ценит сотрудничество со Starlight Media, что позволит усилить освещение важного события украинского футбола и объединит всех футбольных болельщиков", - прокомментировал президент УАФ Андрей Шевченко.
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