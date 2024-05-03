УАФ назвала канал, который покажет финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" покажет телеканал ICTV2, сообщает официальный сайт УАФ. Матч будет доступен для просмотра для каждого украинца.

Решающий поединок состоится 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард". Начало - в 19:00. Ранее сообщалось, что согласно критериям безопасности, игру могут посетить до 3 000 болельщиков.

В случае объявления воздушной тревоги матч немедленно останавливается, а все представители обеих команд, болельщики и работники стадиона должны пройти в ближайшее укрытие.