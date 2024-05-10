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Финал Кубка Украины. Стали известны комментаторы матча Ворскла - Шахтер

Кубок Украины
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Решающий матч состоится 15 мая

Финал Кубка Украины. Стали известны комментаторы матча Ворскла - Шахтер

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

15 мая полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" в финальном поединке Кубка Украины решат судьбу трофея в нынешнем сезоне.

Первый с начала полномасштабного вторжения большой украинский финал УАФ на ICTV2 будет комментировать Денис Босянок, который в 2022 году сменил комментаторское дело на военное.

Он будет работать в паре с блогером и футбольным комментатором Романом Бебехом. А перед и после игры Роман будет ведущим специальной кубковой студии со стадиона.

Экспертами будут выступать Вячеслав Шевчук, экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины, и Ия Андрущак, главный тренер "Ворсклы" U-19, экс-игрок женской сборной Украины.

Трансляцию студии будет доступна на YouTube-канале ICTV. Сам поединок будет показан на телеканале ICTV2.

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Ворскла (Полтава) Роман Бебех Шахтер (Донецк) Денис Босянок
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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