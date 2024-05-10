Защитник Ворсклы перед финалом Кубка Украины рассказал о сильных и слабых сторонах Шахтера

Защитник " Ворсклы " Илья Крупский рассказал о подготовке команды к финалу Кубка Украины против "Шахтера", который состоится 15 мая.

– Можно сказать, что матчи УПЛ это планомерная подготовка команды к финалу Кубка?

– Конечно, чемпионат это есть чемпионат, а кубок то есть кубок. В чемпионате понятно, что мы уже не имеем никаких возможностей попасть в еврокубки, а в кубке у нас есть такая возможность. Кроме того, одержав победу, мы можем попасть в историю. Однако мы также хотим закрыть чемпионат на хорошей ноте. Поэтому нам сейчас нужна победа, чтобы спокойно готовиться к матчу с "Шахтером".

– Просматриваете матчи "Шахтера"?

– Да, конечно. Анализируем, смотрим, как на их сильные стороны, так и на слабые. Замечаем их для себя и смотрим за счет чего мы можем воспользоваться слабостями соперника и где нам нужно быть более внимательными. Конечно каждый матч смотрим и настраиваемся на финал.

– Какие сильные или слабые стороны могли бы выделить у "горняков"?

– В последних матчах мы можем видеть, что "Шахтер" очень хорошо контролирует мяч и постоянно играет с ним. У них быстрые фланги и сильный центр поля. "Шахтер" разнообразная команда. Поэтому когда у них не получается играть через середину, то они насыщают фланги, играют через подачи. Слабые стороны? Я думаю, что никто не любит играть без мяча и поэтому на перехватах у нас будет преимущество. Благодаря этому мы сможем выбегать в контратаки. Я думаю, что "Шахтер" будет готовиться к этому, но у нас такие возможности все равно будут и нам стоит лучше ими распорядиться.