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Директор стадиона рассказал, какое количество болельщиков будет допущено на финал Кубка Украины
Матч уже 15 мая
фото - НК "Верес" Рівне
Директор ровненского стадиона "Авангард" Александр Алембита рассказал о подготовке арены к финалу
"Те недостатки, на которые обратили внимание представители УАФ, дважды приезжая с проверкой состояния дел на ровенской арене, уже устранены и в ближайшее время все работы по благоустройству территории будут завершены.
Что касается болельщиков, которые согласно требованиям военного положения смогут на стадионе посмотреть финальный матч, то принято решение остановиться на 3500. Увеличение зрительской аудитории стало возможным благодаря введению в действие еще нескольких укрытий.
Напомним, что финальный поединок между "Ворсклой" и "Шахтером" начнется в 19.00. Его назвали Матчем благодарности Силам Обороны Украины, ведь проведение поединка на стадионе с болельщиками во время российской агрессии стало возможным именно благодаря мужеству защитников и защитниц, которые героически защищают Родину. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы на нужды военных", - рассказал Алембита.
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