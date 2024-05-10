  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Директор стадиона рассказал, какое количество болельщиков будет допущено на финал Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор стадиона рассказал, какое количество болельщиков будет допущено на финал Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Матч уже 15 мая

Директор стадиона рассказал, какое количество болельщиков будет допущено на финал Кубка Украины

фото - НК "Верес" Рівне

Новина українською

Директор ровненского стадиона "Авангард" Александр Алембита рассказал о подготовке арены к финалу Кубка Украины, в котором 15 мая сыграют "Шахтер" и "Ворскла".

"Те недостатки, на которые обратили внимание представители УАФ, дважды приезжая с проверкой состояния дел на ровенской арене, уже устранены и в ближайшее время все работы по благоустройству территории будут завершены.

Что касается болельщиков, которые согласно требованиям военного положения смогут на стадионе посмотреть финальный матч, то принято решение остановиться на 3500. Увеличение зрительской аудитории стало возможным благодаря введению в действие еще нескольких укрытий.

Напомним, что финальный поединок между "Ворсклой" и "Шахтером" начнется в 19.00. Его назвали Матчем благодарности Силам Обороны Украины, ведь проведение поединка на стадионе с болельщиками во время российской агрессии стало возможным именно благодаря мужеству защитников и защитниц, которые героически защищают Родину. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы на нужды военных", - рассказал Алембита.

По теме
yellow-arrow
Защитник Ворсклы перед финалом Кубка Украины рассказал о сильных и слабых сторонах Шахтера
yellow-arrow
Финал Кубка Украины. Стали известны комментаторы матча Ворскла - Шахтер
yellow-arrow
УАФ назвала канал, который покажет финал Кубка Украины
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) стадион Авангард (Ривне)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости