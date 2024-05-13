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Определилась бригада арбитров на финал Кубка Украины
Поединок состоится 15 мая
Фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины-2023/2024.
Кубок Украины-2023/2024. Финал
15 апреля
"Ворскла" - "Шахтер". Ровно. Стадион "Авангард". 19:00. Арбитр - Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра - Шлончак С. М. (Черкассы), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр - Шандор А. А. (Львов), резервный арбитр - Стрелецкая М. С. (Сумы), наблюдатель арбитража - Дердо В. Г. (Черноморск).
Арбитр ВАА - Деревинский А. О. (Хмельницкий), ассистент ВАА - Ермоленко Р. М. (Чернигов), наблюдатель ВАА - Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ - Бабий В. Д. (Житомир). Ассистент делегата УАФ - Радушинский В. М. (Житомир).
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