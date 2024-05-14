Ворскла прибыла в Ровно за двое суток до мтача с Шахтером

Накануне вечером полтавская "Ворскла" прибыла в Ровно, где 15 мая ее ждет финальный поединок Кубка Украины с донецким "Шахтером". Для полтавчан это будет очередная, третья по счету, попытка завоевать почетный трофей.

Выезду клубного автобуса в дальнюю поездку предшествовали насыщенные события возле стадиона "Ворскла" имени Бутовского. У главной спортивной арены областного центра собралось более сотни болельщиков, большинство из которых – дети, юные футболисты. Главный тренер бело-зеленых Сергей Долганский и готовившиеся к посадке в транспортное средство футболисты команды вынуждены были удовлетворить всех желающих взять автографы и сделать селфи. Особенно желающими были дети, которые не на одну минуту взяли в плен своих кумиров. Кто знает, возможно, через много лет кто-то из них станет такими же любимцами полтавских болельщиков, которыми в разные периоды главной команды Полтавы были Хижняк, Борисов, Бардешин, Мармач, Москалец, Дяченко, Войтенко, Резник, Шарий, Омельчук, Кислов, Чуйченко, Кобзарь, Долганский, Медведев, Чеснаков и легионеры – албанцы Даллку, Цурри и серб Маркоски. На фоне большого баннера с надписью "Кубок "Ворсклі"" все они дружно скандировали в адрес команды громкое "Вор-скла"! "Вор-скла"!. Под это скандирование полтавская команда и отправилась в Ровно.

В один из областных центров Западной Украины (а это расстояние в 669 километров) полтавская команда въехала в 21:10. Местом ее дислокации на ближайшие двое суток станла гостиница "Украина", расположенная в центре города. Сегодня у "Ворсклы" запланирована тренировка на стадионе "Авангард", на котором в среду состоится кубковый финал.

Известно, что в Ровно высадится болельщицкий десант из Полтавы, который будет горячо поддерживать команду Сергея Долганского. Группа будет не слишком большой, ведь, как известно, на финале предусмотрено фиксированное количество зрителей – 3500. Персональные болельщики будут у нападающего "Ворсклы" Руслана Степанюка, семья которого проживает в Ровно.