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Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины

Кубок Украины

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Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины

ФК Ворскла

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий финального поединка Кубка Украины между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".

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Посреди недели состоится ремейк финала Кубка Украины-2009. "Ворскла" спустя 15 лет вновь сыграет в решающем матче за трофей с донецким "Шахтером", чемпионом страны. Тогда Долганский играл в воротах полтавчан, а сегодня он тренирует команду. Возможно ли повторение сенсации? Или же чемпион спокойно оформит золотой дубль? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 мая – в 18:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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