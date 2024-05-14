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Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Ворскла
UA-Футбол организует комментарий финального поединка Кубка Украины между полтавской "Ворсклой" и донецким "Шахтером".
Посреди недели состоится ремейк финала Кубка Украины-2009. "Ворскла" спустя 15 лет вновь сыграет в решающем матче за трофей с донецким "Шахтером", чемпионом страны. Тогда Долганский играл в воротах полтавчан, а сегодня он тренирует команду. Возможно ли повторение сенсации? Или же чемпион спокойно оформит золотой дубль? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 15 мая – в 18:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Владимир Зуев
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