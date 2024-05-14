Действующие участники Кубка Украины-2009: где они сейчас?

С момента, когда "Ворскла" триумфовала в кубке Украины, прошло целых пятнадцать лет. Финал, проведенный на "Днепр-Арене", является знаковым – все же впервые с 1994-го трофей достался не "Динамо" или "Шахтеру". "Горняки" до последнего претендовали на эту награду и в 2009-м, однако все решил точный удар в исполнении Василия Сачко.

Несмотря на давний срок встречи, до сих пор есть футболисты, которые продолжают профессиональную деятельность. Идеальный повод, чтобы вспомнить имена и рассказать, как сложилась их судьба.

Денис Главина ("СПГ Хрвати")

Статистика в кубке Украины 2008/09: 5 матчей, 1 результативная передача

Вряд ли вы когда-либо слышали о существовании "СПГ Хрват"». С точки зрения спортивных результатов, это неприметный коллектив (9 место в прошлом сезоне); куда интереснее, что он базируется и выступает в Австрии (снует между шестым и седьмым дивизионами). Такая себе среда, однако именно там и находится 38-летний Денис Главина.

Если же окинуть взглядом всю карьеру полузащитника, то ее лучший отрезок как раз посвящен "Ворскле". Хорват не зарекомендовал себя в резерве "Динамо" (да, наш герой имеет соответствующий опыт), зато полностью прижился в Полтаве – об этом свидетельствуют 105 матчей, 15 голов и 11 результативных передач.

Один ассист случился непосредственно в кубке Украины – в борьбе с киевской "Оболонью" (4:1). В целом же Денис появился против "пивоваров", кропивницкой "Зирки", "Металлиста", а в финале получил 10 минут – ближе к концу игры заменил Кулакова.

Денис Кулаков ("Урал")

Статистика в кубке Украины 2008/09: 5 матчей, 1 гол

Денис Кулаков уже как девять лет находится на территории страны-агрессора. С началом полномасштабного вторжения России защитник даже покинул "Урал", но, как оказалось временно – в сентябре 2022-го фамилия исполнителя вновь появилась в заявке екатеринбургского клуба.

Неизвестно, есть ли еще хоть какая-то крупица украинского в душе Кулакова, но своими первыми серьезными успехами в спортивной жизни он обязан "Ворскле". Выпускник академии "Шахтера" пошел по протоптанной дороге в "Мариуполь", мог запросто раствориться, как и множество других игроков, принадлежавших "горнякам", но реально вырос под руководством полтавчан.

Кубке был основным, отличился против "Оболони" в 1/8-й, в битве с подопечными Мирчи Луческу персонально опекал Дарио Срну и хорошо справился с обязанностями.

Владимир Чеснаков ("Ворскла")

Статистика в кубке Украины 2008/09: 5 матчей

Легенда "Ворсклы" и ее давний капитан. Команда сталкивалась с различными периодами, - брала бронзу и боролась в еврокубках, или же не впечатляла, как это происходит сейчас, - однако Владимир неизменно удерживал высокий уровень.

Собственно, это прослеживалось еще в 2008-м-2009-м годах – Николай Павлов выпустил Чеснакова на "Оболонь" и донецкий "Металлург" (суммарно 6 минут), убедился в профессиональной готовности парня и пользовался его услугами остальную дистанцию соревнования. Отработать против банды Мирона Маркевича в 1/2-й и удержать атакующее звено "горняков", которое десять дней назад оформило Кубок УЕФА – дорогого стоит.

В 2020-м Владимир во второй раз дошел до финала, где сцепился с киевским "Динамо" и реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти. Немного жаль, что трофей все же поехал в столицу Украины – Вадим Сапай не перехитрил Георгия Бущана, а Владимир Баенко "запустил" мяч выше ворот.

Ахмед Янузи ("Лапи")

Статистика в кубке Украины 2008/09: 5 матчей

Ахмед Янузи справедливо считается легендой "зелено-белых" и одним из самых примечательных легионеров нашего футбола. 201 поединок, 34+17 – действительно очень и очень неплохо (хотя на самом деле могло быть лучше, если бы не тяжелые травмы и напряженная конкуренция). Впрочем, скромность, преданность делу и умение найти потенциально опасный момент изрядно помогли – албанец, прибывший в Украину в 2007-м, снова и снова демонстрировал актуальность и продержался до 2016-го, пока не присоединился к косоварской "Приштине".

Что касается КУ-2009, то там Янузи выделили 195 минут. И это немало – например, балканец "отпахал" от звонка до звонка в первой игре с "Металлистом" (0:0) и еще на двадцать минут подстраховал Василия Сачко в решающей дуэли с дончанами.

Также не забываем о Романе Безуса – в восемнадцать нападающему доверили одну минуту. Игрок, известный выступлениями за "Динамо", "Днепр", "Сент-Трюйден", "Гент" и "Омонию", вышел на 90+2 в домашней зарубе с "Металлистом" и таким образом попал в историю.

Столько же отвели Константину Ярошенко, который тоже был задействован против харьковчан. Воспитанник "Шахтера" опробовал себя во многих коллективах, показал себя разве что в "Мариуполе", а с 2022-го представляет интересы исландского "Троттура".

Томаш Хюбшман ("Яблонец")

Статистика в кубке Украины 2008/09: 3 матча

Томашу Хюбшману уже сорок два, и он вот-вот завершит карьеру. Прославленный опорник прошел Крым, Рим и медные трубы, а после ухода из стана "оранжево-черных" решил вернуться на родину. Целых десять лет полузащитник отбегал за "Яблонец", порадовал классом и добился хороших результатов – стал бронзовым призером чешской вышки и финалистом Кубка 2014/15.

Не дотянул Хюбшман и с "Ворсклой", хотя выложился на 300 процентов – партнеры не слишком старались после изнурительного КУЕФА, но чех носился по полю и верил, что добьется положительного эффекта. Немного не удалось, однако Томаша не упрекнешь.

Фернандиньо ("Атлетику" Паранаэнсе)

Статистика в кубке Украины 2008/09: 3 матча

Фернандиньо является большим маэстро – его неоднократно хвалил Хосеп Гвардиола, а это о чем-то да и говорит. Проблема в том, что преимущественно спокойный, даже хладнокровный полузащитник дал слабину в 2009-м – во втором тайме финала грубо сфолил против Йована Маркоски, а потом еще и специально наступил сербу на колено. Арбитр Виталий Годулян после определенных раздумий и эмоционального всплеска Николая Павлова согласился – это удаление.

Частично Фернандиньо подвел одноклубников – Василий Сачко забил на 50 минуте, почти сразу "самоликвидировался" бразилец, и это заметно повлияло на потенциал "горняков".

Виллиан ("Фулхэм")

Статистика в кубке Украины 2008/09: 5 матчей, 1 гол, 2 результативные передачи

Виллиан не воспринимался основным в кампании 2008/09, поэтому Луческу предоставил ему достаточно практики в национальном кубке. Вингер понравился активностью против "Закарпатья", в дальнейшем чередовался на позиции с Жадсоном и при перестройке тактической схемы. В финале же юноша получил 35 минут и не смог найти подход к владениям Догланского.

Все мы прекрасно знаем, в кого в итоге превратился Виллиан. В 2013-м "Шахтер" выгодно продал подвенноамериканца в "Анжи", оттуда универсал отправился в "Челси" и написал свои самые выдающиеся страницы. Представлял лондонский "Арсенал" и "Коринтианс", до сих пор находится на приличной индивидуальной ступени – не потерялся в "Фулхэме".

Луис Адриану ("Витория" Салвадор)

Статистика в кубке Украины 2008/09: 3 матча, 1 гол, 1 результативная передача

На старте в Донецке Луис Адриану не мог похвастаться регулярной практикой, но в розыгрыше 2008/09 забил несколько важных мячей (мы уже молчим о культовом – "Вердеру"). Поэтому ничуть не удивительно, что Луческу поставил на бразильца и против "Ворсклы" (правда, бразилец упустил шикарную возможность в дебюте встречи и в целом не запомнился так же эффектно, как это было на "Шюкрю Сараджоглу").

"Шахтера" центрфорвард отправился в путешествие – побывал в "Милане", московском "Спартаке", "Палмейрасе", "Антальяспоре", "Интернасьонале", а сегодня ротируется в "Витории" Салвадор.

Александр Гладкий ("Авангард" Лозовая)

Статистика в кубке Украины 2008/09: 5 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

В августе Александру Гладкому "грянет" тридцать семь. Опытный форвард, в активе которого ряд медалей, завоеванных в составе "Шахтера", сейчас защищает цвета "Авангарда" из Лозовой. Да, любительский уровень, но чувствуется, что команда имеет амбиции и возможности, чтобы их воплотить.

Поэтому примечательно, что Александр не только передает ценный опыт подрастающему поколению ("Авангард" пытается выстроить структуру вокруг молодежи и футболистов из региона), но и имеет полномочия спортивного директора.

В кубке огорчил "Закарпатье" и "Александрию", на "Днепр-Арене" отыграл тайм, после чего Луческу выпустил Евгения Селезнева.

Скажем и несколько слов о Чигринском. Здесь сложная ситуация – "Шахтер" отзаявил центрбека из-за рецидива травмы, поэтому сейчас точно непонятно, будет ли Дмитрий продолжать или все же приближается к логическому завершению. Формально он еще является действующим футболистом, поэтому подходит к нашему материалу.

Что-что, а в 2009-м все было ясно – Чигринский набирал и справедливо присоединился к каталонской "Барселоне". В Кубке не повезло, но это такое – "Ворскла" заслужила ту победу и оформила дебютный трофей в истории.

Фото - из открытых источников, UA-Футбол