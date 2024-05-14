Долганский: Это Шахтер, может, играет через год или каждый год финалы, а для нас это событие

Главный тренер " Ворсклы " Сергей Долганский на предматчевой пресс-конференции перед финалом Кубка Украины с "Шахтером", который состоится в среду, 15 мая, пообщался с представителями СМИ.

– Это первый финал Кубка Украины за столько лет и после начала полномасштабной войны. Насколько сильно вас это мотивирует?

- Во-первых, мы понимаем, благодаря кому мы с вами здесь находимся, поэтому большое спасибо и большое уважение к людям, которые защищают нашу родину. В прошлом году мы даже не думали и не мечтали об этом, поэтому все благодаря им. И эта игра будет посвящена именно им. Что касается матча, то это финал. Для таких команд, как "Ворскла", финал – это событие большого масштаба. Это "Шахтер", может, играет через год или каждый год финалы, а для нас это событие, которое творит историю нашего клуба. Здесь даже не о чем говорить: это событие, ради которого мы вообще играем в футбол, и это большая мотивация для нас всех. Неважно все, что было до этого, имеет значение только одна игра, которая решает все.

Надеюсь, мы покажем свой максимум и порадуем болельщиков Полтавы и Украины

– Подошли ли в оптимальном составе к этому матчу? Есть ли те, кто не сможет помочь команде завтра?

– Сейчас все в строю, все готовятся к игре, поэтому рассчитываем на всех игроков, которые есть в обойме.

– Вспомните, пожалуйста, финал 2009 года, какие тогда были эмоции? И сможете ли вы передать эти эмоции команде, чтобы снова привезти в Полтаву трофей?

– В то время "Шахтер" стал обладателем Кубка УЕФА, и шансов нам никто не давал вовсе. В общем, никто не рассчитывал на это. Понимаете, в таких играх важно мужество. Не страх проиграть, а мужество побеждать. И в той команде, которая тогда играла, это было. Но это совсем другие истории. Сейчас другие игроки: другой "Шахтер", другая "Ворскла". Поэтому нужно подобрать другие слова: неважно, у кого какие шансы, имеет значение то, с каким сердцем ты выходишь на поле.