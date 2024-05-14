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Пердута: Николаевич знает, как обыгрывать Шахтер - думаю, он нам все нам расскажет и подскажет
Сергей Долганский уже обыгрывал Шахтер в финале Кубка Украины
shakhtar.com
Капитан "Ворсклы" Игорь Пердутана предматчевой пресс-конференции перед финалом
– Прежде всего я тоже хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины за то, что мы можем позволить себе играть финал Кубка Украины и вообще чемпионат. Относительно значения этой игры это очень важный матч. Надеюсь, мы покажем свой максимум и обрадуем болельщиков Полтавы и Украины.
– Сергей Долганский принимал участие в финальном поединке между "Ворсклой" и "Шахтером" 2009 года. Говорили ли вы об этом с командой в раздевалке?
– Да, с ребятами говорили, что Николаевич знает, как обыгрывать "Шахтер", и он это показал в 2009 году. Выносить из раздевалки об этом ничего не будем. Думаю, он все нам сегодня-завтра подробнее расскажет и подскажет. И надеюсь, что мы сможем это сделать завтра.
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