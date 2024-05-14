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Ризнык: Кубок каждый хочет поднять, эмоционально мы очень хорошо готовы
Голкипер Шахтера - о финальном матче Кубка Украины
shakhtar.com
Голкипер "
– Дмитрий, какие ощущения перед финалом?
– Это финал, можно сказать, финальная игра нашего сезона, поэтому ребята понимают, что это ответственный матч и нужно выложиться на максимум и добиться своего результата.
– Несколько дней назад "Шахтер" завоевал чемпионство, и понятна ваша радость. Насколько сложно мотивировать себя на следующий важный матч, чтобы получить еще один национальный трофей?
– Кубок каждый хочет поднять снова и порадоваться еще раз, поэтому мы настраивались сразу на другую важную игру. Эмоционально мы очень хорошо готовы.
– Вы очень тепло здоровались с бывшими партнерами из "Ворсклы". Насколько для вас принципиален матч против предыдущего клуба?
– Я говорил еще раньше, что действительно за пределами футбольного поля есть теплые отношения со всеми – и с игроками, и с персоналом. Но когда мы выходим на поле, то у нас свои задачи. Мы две разные команды, каждая хочет поднять кубок, поэтому я над всем этим не задумываюсь.
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