Пушич: Шахтер может сравняться с Динамо по количеству трофеев? Это хорошая вещь, но не является мотивацией сама по себе

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич поделился ожиданиями от финального матча за Кубок Украины против "Ворсклы", который состоится в среду, 15 мая.

- Остались ли у вас после празднования чемпионства силы и эмоции на матч с "Ворсклой"? Насколько команда восстановилась физически и морально и насколько готова снова биться за трофей?

- Скажу так: когда ты играешь финальный матч, то это всегда значимая игра, поэтому будет много эмоций, гордость за то, что ты в финале, а также амбиции победить. В финале играем за трофей, поэтому мы с нетерпением ждем этот матч и стремимся победить. Мы получили много эмоций от победы в чемпионате, это было здорово, но наш сезон еще не закончился. Хотим завершить его достойно, и завтра покажем нашу лучшую игру, чтобы снова порадовать наших болельщиков.

- В случае вашей победы завтра "Шахтер" опередит "Динамо" по количеству трофеев за время независимости Украины. Мотивируете ли вы этим игроков и знают ли они вообще об этом?

- Это хорошая вещь, но не является мотивацией сама по себе. Мотивация - это главное, когда ты играешь в финале, и она в том, чтобы пытаться победить. И если мы этого достигнем, если это означает, что у нас станет больше трофеев, чем у другого клуба, то это будет приятно для людей, которых это интересует. Но, честно говоря, меня это не беспокоит. Я сфокусирован на том, чтобы побеждать в матчах, выигрывать трофеи для нашего клуба и делать наших болельщиков счастливыми. Поэтому это - одна из деталей, но она не является такой важной для меня.