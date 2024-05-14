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Пушич: Шахтер может сравняться с Динамо по количеству трофеев? Это хорошая вещь, но не является мотивацией сама по себе

Кубок Украины
Обновлено

Финал Кубка - уже в среду

Пушич: Шахтер может сравняться с Динамо по количеству трофеев? Это хорошая вещь, но не является мотивацией сама по себе

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился ожиданиями от финального матча за Кубок Украины против "Ворсклы", который состоится в среду, 15 мая.

- Остались ли у вас после празднования чемпионства силы и эмоции на матч с "Ворсклой"? Насколько команда восстановилась физически и морально и насколько готова снова биться за трофей?

- Скажу так: когда ты играешь финальный матч, то это всегда значимая игра, поэтому будет много эмоций, гордость за то, что ты в финале, а также амбиции победить. В финале играем за трофей, поэтому мы с нетерпением ждем этот матч и стремимся победить. Мы получили много эмоций от победы в чемпионате, это было здорово, но наш сезон еще не закончился. Хотим завершить его достойно, и завтра покажем нашу лучшую игру, чтобы снова порадовать наших болельщиков.

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- В случае вашей победы завтра "Шахтер" опередит "Динамо" по количеству трофеев за время независимости Украины. Мотивируете ли вы этим игроков и знают ли они вообще об этом?

- Это хорошая вещь, но не является мотивацией сама по себе. Мотивация - это главное, когда ты играешь в финале, и она в том, чтобы пытаться победить. И если мы этого достигнем, если это означает, что у нас станет больше трофеев, чем у другого клуба, то это будет приятно для людей, которых это интересует. Но, честно говоря, меня это не беспокоит. Я сфокусирован на том, чтобы побеждать в матчах, выигрывать трофеи для нашего клуба и делать наших болельщиков счастливыми. Поэтому это - одна из деталей, но она не является такой важной для меня.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
14.05.2024 в 20:59
шахтьор - липовий чемпіон. Аферисти. Скільки сезонів виступали двома командами в чемпіонаті. Такого беззаконня не бачила ні одна ліга світу...
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харьков)
14.05.2024 в 20:59
шахтьор - липовий чемпіон. Аферисти. Скільки сезонів виступали двома командами в чемпіонаті. Такого беззаконня не бачила ні одна ліга світу...
Ответить
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