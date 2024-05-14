Кубок Украины
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Ворскла – Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Битве на Авангарде посвящается
УПЛ
15 мая в Ровно на домашнем стадионе "Вереса" "Авангард" пройдет финал Кубка Украины 2023/24. Трофей разыграют полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер".
Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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