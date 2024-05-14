  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Кубок Украины

Ворскла - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.05.2024 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Украинских болельщиков ожидает ремейк финала национального кубка 2009-го года. Полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" снова сойдутся в очном поединке за трофей. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Горняки" находятся на эмоциональном подъеме после завоевания чемпионства в "Украинском Классическом". В свою очередь подопечные Сергея Долганского наоборот находятся в психологической яме и имеют проигрышную серию.

Подбор исполнителей и текущая игровая форма говорят в пользу команды Марино Пушича, однако это финал, и может произойти что угодно.

Финал Кубка Украины сезона 2023/24 "Ворскла" - "Шахтер" состоится в среду, 15-го мая 2024-го года, в 19:00

Поединок покажет телеканал ICTV2, который доступен в бесплатном цифровом эфире T2. К тому же, матч можно будет посмотреть на OTT-платформах - например, на Megogo.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Ворскла - Шахтер. Анонс и прогноз финала Кубка Украины на 15.05.2024
yellow-arrow
Ризнык: Кубок каждый хочет поднять, эмоционально мы очень хорошо готовы
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости