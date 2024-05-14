Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Украинских болельщиков ожидает ремейк финала национального кубка 2009-го года. Полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" снова сойдутся в очном поединке за трофей. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

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"Горняки" находятся на эмоциональном подъеме после завоевания чемпионства в "Украинском Классическом". В свою очередь подопечные Сергея Долганского наоборот находятся в психологической яме и имеют проигрышную серию.

Подбор исполнителей и текущая игровая форма говорят в пользу команды Марино Пушича, однако это финал, и может произойти что угодно.

Финал Кубка Украины сезона 2023/24 "Ворскла" - "Шахтер" состоится в среду, 15-го мая 2024-го года, в 19:00

Поединок покажет телеканал ICTV2, который доступен в бесплатном цифровом эфире T2. К тому же, матч можно будет посмотреть на OTT-платформах - например, на Megogo.