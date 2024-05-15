Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
Ворскла - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
Сегодня, 15 мая состоится финальный матч Кубка Украины-2023/24. В битве за трофей сойдутся "Ворскла" и "Шахтер". Встреча пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".
"Ворскла" на пути к финалу переиграла "Металлист 1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) и "Полесье" (1:0). "Шахтер" прошел "Верес" (3:0), "Викторию" (3:0) и "Черноморец" (4:1).
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Заметим, что полтавчане в третий раз сыграют в финале Кубка. "Зелено-белые" завоевали этот трофей лишь однажды в кампании-2008/09, обыграв именно "Шахтер" (1:0). "Горняки" за свою историю выиграли 13 национальных кубков.
Старт поединка - в 19:00. Решающую игру покажет телеканал ICTV2, который будет доступен в бесплатном цифровом эфире T2. К тому же, матч можно будет посмотреть на OTT-платформах - например, на Megogo и Киевстар ТВ.
Кубок Украины. Финал
15.05.2024
Ровно. "Авангард"
"Ворскла" 19:00 "Шахтер"
Видеотрансляция – ICTV2
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Популярное сейчас
- Ман Сити приблизился к титулу, неудача Жироны, кураж Реала. Главные новости за 14 мая
- АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:2. Гвардиола сдал самый тяжелый экзамен перед вероятным титулом
- Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО