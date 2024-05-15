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Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Кубок Украины

Ворскла - Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ворскла - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Сегодня, 15 мая состоится финальный матч Кубка Украины-2023/24. В битве за трофей сойдутся "Ворскла" и "Шахтер". Встреча пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".

"Ворскла" на пути к финалу переиграла "Металлист 1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) и "Полесье" (1:0). "Шахтер" прошел "Верес" (3:0), "Викторию" (3:0) и "Черноморец" (4:1).

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Заметим, что полтавчане в третий раз сыграют в финале Кубка. "Зелено-белые" завоевали этот трофей лишь однажды в кампании-2008/09, обыграв именно "Шахтер" (1:0). "Горняки" за свою историю выиграли 13 национальных кубков.

Старт поединка - в 19:00. Решающую игру покажет телеканал ICTV2, который будет доступен в бесплатном цифровом эфире T2. К тому же, матч можно будет посмотреть на OTT-платформах - например, на Megogo и Киевстар ТВ.

Кубок Украины. Финал
15.05.2024
Ровно. "Авангард"
"Ворскла" 19:00 "Шахтер"

Видеотрансляция – ICTV2
Текстовая трансляция – UA-Футбол

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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