Ворскла и Шахтер определились с комплектами формы на финал Кубка Украины

Сегодня, 15 мая состоится финальный матч Кубка Украины-2023/24. В битве за трофей сойдутся "Ворскла" и "Шахтер". Встреча пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".

На традиционном совещании участники будущего противостояния определились, в каких формах сыграют. Полтавчане проведут игру в белой экипировке, а вратарь наденет желтый комплект. "Горняки" выйдут на поле в оранжевой форме, голкипер - в красной.

Фото: пресс-служба УАФ

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.