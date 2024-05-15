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Ворскла и Шахтер определились с комплектами формы на финал Кубка Украины
Традиционные цвета
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 15 мая состоится финальный матч Кубка Украины-2023/24. В битве за трофей сойдутся "Ворскла" и "Шахтер". Встреча пройдет в Ровно на стадионе "Авангард".
На традиционном совещании участники будущего противостояния определились, в каких формах сыграют. Полтавчане проведут игру в белой экипировке, а вратарь наденет желтый комплект. "Горняки" выйдут на поле в оранжевой форме, голкипер - в красной.
Фото: пресс-служба УАФ
Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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