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Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25

Кубок Украины

Шахтер против Ворсклы

Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25

фото - Ендрю Тодос (Zorya Londonsk)

Новина українською

В среду, 15-го мая, должен состояться финал Кубка Украины 2023/24. Начало матча в Ровно запланировано на 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция – телеканал ICTV2. Между собой сыграют "Ворскла" и "Шахтер".

От результата Кубка Украины зависит еврокубковая квота украинской Ассоциации на сезон 2024/25.

Если Кубок Украины выиграет "Шахтер":

  • "Кривбасс" стартует в Лиге Европы (третий квалификационный раунд);
  • из трех команд, - "Днепр-1", "Рух", "Полесье", - две стартуют в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).

Если Кубок Украины выиграет "Ворскла":

  • "Ворскла" стартует в Лиге Европы (третий квалификационный раунд);
  • "Кривбасс" стартует в Лиге конференций (второй квалификационный раунд);
  • из трех команд, - "Днепр-1", "Рух", "Полесье", - одна стартует в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).

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Источник:
Ігор Семйон, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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