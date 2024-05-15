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Вспомните стартовые составы Ворсклы и Шахтера в финале Кубка Украины 2008/09? Квиз от UA-Футбол

Кубок Украины

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовые составы Ворсклы и Шахтера в финале Кубка Украины 2008/09? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

15 мая пройдет финала Кубка Украины. В Ровно встретятся полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер".

Почти 15 лет назад, 31 мая 2009-го, эти команды уже встречались в решающей игре кубковых соревнований. Тогда, напомним, минимальную победу праздновали подопечные Николая Павлова.

Сегодня предлагаем вспомнить стартовые составы "Ворсклы" и "Шахтера" в том финала Кубка Украины 2008/09. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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