Воробей: Шахтер - фаворит финала Кубка, все говорит в их пользу

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей поделился своими мыслями от финального противостояния "горняков" с "Ворсклой" в Кубке Украины.

"Донецкий "Шахтер" - фаворит финала, все говорит в их пользу. Кубок Украины - всего одна игра, и в футболе все бывает. Любая команда может удивить. "Ворскла" может, в свою очередь, показать характер, поставить автобус, как говорят некоторые эксперты, и искать свой шанс в контратаке.

Верю ли в повторение истории 2009 года? Сейчас, думаю, такого уже не будет. Не будет болельщиков, потому что есть ограничения. Поддержки у команд не будет. Да и состав у "Ворсклы" был тогда сильнее, даже при понимании, каким звездным был "Шахтер" у Луческу. Может случиться что угодно: свой какой-то один гол ворскляне могут найти и победить, но в это я не верю.

Что касается "Ворсклы", не скажу, что это полный провал, но сезон неудачный. Даже несмотря на первый за несколько лет выход в финал Кубка.

"Шахтер" будет играть первым номером, контролировать игру. Полтавчане будут играть по сопернику, организованно обороняться и искать свои моменты. Финальный счет, думаю, будет 2:0 в пользу "Шахтера", - сказал Воробей.