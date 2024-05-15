Экс-тренер Ворсклы: У Шахтера столько титулов, что им все это уже некуда складывать

Экс-тренер "Ворсклы" Иван Балан оценил шансы полтавского клуба в финальном матче Кубка Украины с "Шахтером", который состоится сегодня, 15 мая.

– Будете ли наблюдать за финальным поединком Кубка Украины?

– Конечно-конечно. Вдруг полтавская команда снова преподнесет сюрприз. Хотя все думают, что будет иначе. Но мы с "Ворсклой" в 2009-м доказали, что все может быть по-другому. Вот и получилось так, как мы хотели. Так теперь за кого я должен болеть – за "Шахтер"? Нет, конечно же, за "Ворсклу".

У "Шахтера" же, впрочем, как и у киевского "Динамо", столько титулов, что им все это уже некуда складывать (улыбается). А хотелось бы, чтобы у Сергея Долганского и у его команды все получилось, и у каждой команды было разных званий и призов понемногу. Чтобы почувствовать, что же это такое - победа над грандом в такой важной игре.

Один раз "Ворскла" может же "стрельнуть". Мяч круглый, поле зеленое. А как оно будет – увидим. Получится у полтавчан победить – молодцы, не получится – тоже молодцы, ведь сумели попасть в финал, - сказал Балан.