Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не Шевченко. Журналист рассказал, кто будет вручать трофей победителю Кубка Украины
Глава УАФ будет отсутствовать по уважительным причинам
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Победителя Кубка Украины-2023/24 на финальной церемонии будет награждать наставник сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно его информации, именно Ребров будет представлять сегодня УАФ как организатора соревнований.
По уважительным причинам сегодняшнее событие пропустит Андрей Шевченко. Последние две недели первое лицо украинского футбола находится за пределами страны. И, в частности, сегодня посетит Совет ФИФА в Бангкоке, который предшествует Конгрессу организации 17 мая.
Напомним, финал Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" начнется в 19:00.
Популярное сейчас
- Артем Гагарин: Лига Европы или Лига конференций? Кривбасс хочет выступать в как можно лучшем турнире
- Анчелотти рассказал, как распределит игровое время между Луниным и Куртуа в последних матчах Ла Лиги
- Демонстрация силы. Реал Мадрид — Алавес 5:0. Видео голов и обзор матча
- Ворскла - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО