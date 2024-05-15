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Не Шевченко. Журналист рассказал, кто будет вручать трофей победителю Кубка Украины

Кубок Украины

Глава УАФ будет отсутствовать по уважительным причинам

Не Шевченко. Журналист рассказал, кто будет вручать трофей победителю Кубка Украины

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Победителя Кубка Украины-2023/24 на финальной церемонии будет награждать наставник сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров. Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, именно Ребров будет представлять сегодня УАФ как организатора соревнований.

По уважительным причинам сегодняшнее событие пропустит Андрей Шевченко. Последние две недели первое лицо украинского футбола находится за пределами страны. И, в частности, сегодня посетит Совет ФИФА в Бангкоке, который предшествует Конгрессу организации 17 мая.

Напомним, финал Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" начнется в 19:00.

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Ворскла (Полтава) Сергей Ребров Шахтер (Донецк) УАФ
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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