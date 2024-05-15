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Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали

Кубок Украины

Экс-тренер полтавчан считает, что всех достойно наградили

Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали

Новина українською

Бывший главный тренер "Ворсклы" Николай Павлов рассказал о премиальных за победу над "Шахтером" (1:0) в финале Кубка Украины 2008/09.

"Когда мы выиграли кубок, у "Ворсклы" был почетный президент Константин Жеваго и президент Олег Бабаев. Олег Мейданович был всегда рядом с командой, а из Жеваго мы встречались раз в месяц. Он летал на наши игры, когда мы играли в Суперкубке и в Лиге Европы, заходил в раздевалку, общался с ребятами. Как главный тренер, я вышел в Жеваго с предложением – отметить футболистов, завоевавших кубок.

Условие было таким, чтобы футболисты, которые будут заканчивать карьеру в Украине, получили какой-то ценный приз. Я предложил машину марки "Мерседес". Поскольку у кого-то уже были машины, мы приняли такое решение, и это было в уставе клуба заложено: каждому футболисту и тренеру, которые заканчивают карьеру в "Ворскле", будут вручать "Мерседес" или 25 тысяч долларов. Все футболисты, ставшие обладателями Кубка, получили эти призы. То есть, те, кто провел более 50% матчей, а не просто вышел в одной игре.

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Помню, когда Величко, Сачко и Есин уходили, мы делали им провода и всем вручили эти призы. Еще трем футболистам Бабаев на какой-то игре вручил по 25 тысяч долларов. У меня были контракты с ними. Они мне лучше отблагодарили, чем футболисты. Намного больше денег дали, премию выписали. Наградили всех за победу достойно. Так больше никого и никогда не вознаграждали.

Потом я ушел из этого клуба, Долганский покинул клуб. Сейчас интересная история – он главный тренер этой команды. Тогда ему не дали награды за кубковый матч. Находясь в Мариуполе, я позвонил Олегу Мейдановичу и сказал, что мы забыли о Долганском: "Если вы не заплатите ему, я тоже не бедный человек и могу отблагодарить его за эту сумму. Мы не должны оставить его незамеченным". Он у нас здорово провел все игры, был капитаном команды. Бабаев из своих личных денег отблагодарил Долганского за то, что он был таким капитаном и не раз выручил нас", - сказал Павлов.

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Ворскла (Полтава) Николай Павлов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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VSK_ua (Полтава)
15.05.2024 в 15:36
Может я чего-то не знаю, но разве новый Мерс с салона можно было купить в 2009-м за 25 тыс.$ ?Возможно это была какая-то самая дешёвая модель, не больших размеров? Или же мы не заметили сумасшедшую инфляцию и рост цен за эти 15 лет, что видится более вероятной причиной?
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Комментарии 1
VSK_ua (Полтава)
15.05.2024 в 15:36
Может я чего-то не знаю, но разве новый Мерс с салона можно было купить в 2009-м за 25 тыс.$ ?Возможно это была какая-то самая дешёвая модель, не больших размеров? Или же мы не заметили сумасшедшую инфляцию и рост цен за эти 15 лет, что видится более вероятной причиной?
Ответить
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