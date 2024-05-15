Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали

Бывший главный тренер "Ворсклы" Николай Павлов рассказал о премиальных за победу над "Шахтером" (1:0) в финале Кубка Украины 2008/09.

"Когда мы выиграли кубок, у "Ворсклы" был почетный президент Константин Жеваго и президент Олег Бабаев. Олег Мейданович был всегда рядом с командой, а из Жеваго мы встречались раз в месяц. Он летал на наши игры, когда мы играли в Суперкубке и в Лиге Европы, заходил в раздевалку, общался с ребятами. Как главный тренер, я вышел в Жеваго с предложением – отметить футболистов, завоевавших кубок. Условие было таким, чтобы футболисты, которые будут заканчивать карьеру в Украине, получили какой-то ценный приз. Я предложил машину марки "Мерседес". Поскольку у кого-то уже были машины, мы приняли такое решение, и это было в уставе клуба заложено: каждому футболисту и тренеру, которые заканчивают карьеру в "Ворскле", будут вручать "Мерседес" или 25 тысяч долларов. Все футболисты, ставшие обладателями Кубка, получили эти призы. То есть, те, кто провел более 50% матчей, а не просто вышел в одной игре.