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Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали
Экс-тренер полтавчан считает, что всех достойно наградили
Бывший главный тренер "Ворсклы" Николай Павлов рассказал о премиальных за победу над "Шахтером" (1:0) в финале Кубка Украины 2008/09.
"Когда мы выиграли кубок, у "Ворсклы" был почетный президент Константин Жеваго и президент Олег Бабаев. Олег Мейданович был всегда рядом с командой, а из Жеваго мы встречались раз в месяц. Он летал на наши игры, когда мы играли в Суперкубке и в Лиге Европы, заходил в раздевалку, общался с ребятами. Как главный тренер, я вышел в Жеваго с предложением – отметить футболистов, завоевавших кубок.
Условие было таким, чтобы футболисты, которые будут заканчивать карьеру в Украине, получили какой-то ценный приз. Я предложил машину марки "Мерседес". Поскольку у кого-то уже были машины, мы приняли такое решение, и это было в уставе клуба заложено: каждому футболисту и тренеру, которые заканчивают карьеру в "Ворскле", будут вручать "Мерседес" или 25 тысяч долларов. Все футболисты, ставшие обладателями Кубка, получили эти призы. То есть, те, кто провел более 50% матчей, а не просто вышел в одной игре.
Помню, когда Величко, Сачко и Есин уходили, мы делали им провода и всем вручили эти призы. Еще трем футболистам Бабаев на какой-то игре вручил по 25 тысяч долларов. У меня были контракты с ними. Они мне лучше отблагодарили, чем футболисты. Намного больше денег дали, премию выписали. Наградили всех за победу достойно. Так больше никого и никогда не вознаграждали.
Потом я ушел из этого клуба, Долганский покинул клуб. Сейчас интересная история – он главный тренер этой команды. Тогда ему не дали награды за кубковый матч. Находясь в Мариуполе, я позвонил Олегу Мейдановичу и сказал, что мы забыли о Долганском: "Если вы не заплатите ему, я тоже не бедный человек и могу отблагодарить его за эту сумму. Мы не должны оставить его незамеченным". Он у нас здорово провел все игры, был капитаном команды. Бабаев из своих личных денег отблагодарил Долганского за то, что он был таким капитаном и не раз выручил нас", - сказал Павлов.
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