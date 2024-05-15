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Кравченко: Очевидно, что фаворитом является Шахтер

Кубок Украины

Финал Кубка Украины состоится уже сегодня

Кравченко: Очевидно, что фаворитом является Шахтер

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Воспитанник "Шахтера" и бывший игрок "Ворсклы" Сергей Кравченко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, который состоится в сегодня, 15 мая в 19:00.

"Очевидно, что фаворитом является "Шахтер" - чемпион Украины, который демонстрирует наиболее качественную игру в этом году, но это - финал, и все может случиться.

Думаю, что "Ворскла" собиралась обыграть "Минай", все равно гарантировать себе место в УПЛ и спокойно готовиться к финалу, но "Минай" немного испортил им настроение и турнирное положение. Противопоставить "горнякам" они могут сумасшедшую самоотдачу. Если фарт будет на стороне полтавчан, тогда, может, что-то и получится. В последних матчах ворскляне уже наигрывали состав с пятью защитниками, считаю, что это делалось под "Шахтер", подготовка продолжалась.

Смотрел и вспоминаю финал 2009 года. Тем более, первые полгода в том сезоне играл за "Ворсклу", поэтому считаю, что наполовину заслужил эту победу, потому что играл до полуфинала, голы даже забивал.

Сейчас немного другая ситуация, чем тогда. "Шахтер" был после победы в еврокубке, потратил все силы и эмоции в финале Кубка УЕФА. Да и не было такой разницы в силе команд, как сейчас.

"Ворскла" во многих играх теряла очки, проигрывали, хотя заслуживали большего. Сергей Долганский - это легенда клуба, надо дать ему время и все будет хорошо. Такие люди и должны работать в команде, которые играли за нее и для кого эта эмблема не пустое место. Поэтому я считаю, что Долганский вместе со своим тренерским штабом на своем месте.

Будет преимущество "Шахтера" во владении мячом. "Ворскла" будет в низком блоке, надеяться на контратаки и стандарты. "Шахтер" сейчас очень уверенно играет, плюс они сейчас в отличном настроении, стали чемпионами, идут одни победы, поэтому "Ворскле" будет очень трудно. Желаю им успеха, хотя считаю, что все завершится победой "Шахтера" в основное время", - сказал Кравченко.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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