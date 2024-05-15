Кравченко: Очевидно, что фаворитом является Шахтер

Воспитанник "Шахтера" и бывший игрок "Ворсклы" Сергей Кравченко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, который состоится в сегодня, 15 мая в 19:00.

"Очевидно, что фаворитом является "Шахтер" - чемпион Украины, который демонстрирует наиболее качественную игру в этом году, но это - финал, и все может случиться. Думаю, что "Ворскла" собиралась обыграть "Минай", все равно гарантировать себе место в УПЛ и спокойно готовиться к финалу, но "Минай" немного испортил им настроение и турнирное положение. Противопоставить "горнякам" они могут сумасшедшую самоотдачу. Если фарт будет на стороне полтавчан, тогда, может, что-то и получится. В последних матчах ворскляне уже наигрывали состав с пятью защитниками, считаю, что это делалось под "Шахтер", подготовка продолжалась.

Смотрел и вспоминаю финал 2009 года. Тем более, первые полгода в том сезоне играл за "Ворсклу", поэтому считаю, что наполовину заслужил эту победу, потому что играл до полуфинала, голы даже забивал. Сейчас немного другая ситуация, чем тогда. "Шахтер" был после победы в еврокубке, потратил все силы и эмоции в финале Кубка УЕФА. Да и не было такой разницы в силе команд, как сейчас.