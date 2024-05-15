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Ященко: До сих пор перед глазами гол Сачко в ворота Шахтера
Бывший хавбек "горняков" - о финале Кубка Украины
Фото: ФК Ворскла
Бывший полузащитник "Шахтера" Сергей Ященко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины, в котором его бывшая команда сыграет с "Ворсклой".
- Встречаться будут команды с кубковым характером. "Горняки" неоднократно завоевывали почетный приз, а полтавчане лишь в 2009 году, сенсационно взяв верх именно над "Шахтером". Тот победный гол Василия Сачко на 50-й минуте у меня и сейчас перед глазами.
- Из того состава полтавчан Сергей Долганский сейчас тренер команды, а Владимир Чеснаков и сейчас в строю.
- Конечно, им бы очень хотелось сегодня во второй раз стать обладателями Кубка и улучшить впечатление от неудачного выступления в чемпионате УПЛ. Но, на мой взгляд, "Ворскла" даже при максимальной мотивации не имеет шансов отличиться в противостоянии с "горняками". Все же, класс "Шахтера" значительно выше, чем у полтавчан. Знаете, в каждом клубе есть лидеры и, как говорят, подносчики снарядов, но все равно победу одерживает коллектив. Так вот у "Шахтера" более сильный и сбалансированный состав. Важно, что он уже хорошо сыгран, с немалым международным опытом.
- Может ли сегодня быть недооценка со стороны "Шахтера" и этим воспользуется "Ворскла"?
- Нет, в таком статусном турнире об этом не может быть и речи. Прежде всего, "горняки" помнят о неожиданном поражении от полтавчан в первом круге текущего чемпионата УПЛ. Во-вторых, оформление "дубля" - чемпионство и завоевание Кубка, это престижное дело. И поэтому дончане будут настроены очень серьезно. Более того, не удивлюсь, если они победят с крупным счетом.
- Неужели "Ворскла" обречена?
- На мой взгляд, у "Шахтера" есть проблемы в центре защиты и если бы оппонент действовал в атакующем стиле, заставлял постоянно обороняться, то "горнякам" было бы несладко. Но "Ворскле" это не по силам. Полтавчане будут действовать вторым номером, постараются много не пропустить и лишь изредка контратаковать. Однако "Шахтер" благодаря надежности игроков опорной зоны будет гасить эти вспышки активности и не позволит полтавчанам угрожать его владениям, - сказал Ященко.
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