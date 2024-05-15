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Павлов: Я не внес Безуса в заявку на финал КУ-2009, потому что он при взвешивании поправился на 500-600 граммов

Кубок Украины

Бывший тренер "Ворсклы" объяснил, почему тогда на поле не вышел Безус

Павлов: Я не внес Безуса в заявку на финал КУ-2009, потому что он при взвешивании поправился на 500-600 граммов

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Бывший главный тренер "Ворсклы" Николай Павлов вспомнил некоторые детали финала Кубка Украины-2008/09 против "Шахтера" (1:0).

"Вспомнил момент еще такой. Когда мы попали в финал, нужно было футболистам сыграть в 50% матчей, чтобы получить звание мастеров спорта. У нас мастеров спорта вообще не было.

Был тогда в "Ворскле" молодой и перспективный футболист Роман Безус. Я его не выпустил на поле и не внес в заявку, потому что он при взвешивании поправился на 500-600 граммов. Поэтому я выпустил на замену на последние 10 минут Локтионова - и он стал мастером спорта.

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Прошли годы, Безус играл в "Динамо", тогда в Бельгии. Как-то приехал ко мне в гости - и вместе вспоминали тот момент. Ему было почти 30 лет, и он признался, что получил урок на всю жизнь.

Я оштрафовал его тем, что не выпустил на финал, хотя он мог стать мастером спорта в 17 лет. Со стороны тренера получился педагогический момент, который помог ему в будущем добиться того, что он попал в киевское "Динамо", потом выехал в Европу, играл в сборной Украины", - сказал Павлов.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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