Павлов: Янукович очень удивился, что Ворсклу в финале Кубка-2009 поддерживали больше, чем Шахтер

Бывший главный тренер "Ворсклы" Николай Павлов вспомнил некоторые детали финального матча Кубка Украины -2008/09 против "Шахтера" (1:0).

- Николай Петрович, давайте вспомним путь "Ворсклы" к финалу Кубка Украины 2009.

- Мы прошли достойных соперников: "Зирку", "Оболонь", "Металлург" (Донецк) и "Металлист". Самое интересное, что все матчи мы играли на выезде. Этот тяжелый путь показывает, что "Ворскла" тогда была готова к финалу.

- Когда вы поняли, что "Ворскла" может выйти в финал?

- Когда было принято решение, что решающий матч примет Днепр. Это для меня второй родной город, я там провел больше четырех лет как футболист, потом помогал Кучеревскому и сам был главным тренером. Почти всю свою карьеру, где бы я ни играл или ни тренировал, я жил один, а в Днепре я был со своей семьей длительный период, мои дети там заканчивали школу. У меня в Днепре и по сей день очень много друзей.

- За кого в финале болели в Днепре? Вы там работали долгое время, но в том сезоне Ворскла оставила Днепр без еврокубков.

- "Ворсклу" в Днепре поддерживали больше. К тому же многие болельщики приехали из Полтавы. Расскажу одну историю. Я очень хорошо дружил и дружу с тогдашним мэром Днепра Иваном Ивановичем Куличенко. Он смотрел финал в вип-ложе, где также был Виктор Янукович.

Янукович тогда очень удивился, что "Ворсклу" поддерживали больше, чем "Шахтер", и спросил у Куличенко: "Почему так, ведь Донецкая и Днепропетровская области дружат между собой? А Полтава что?". Куличенко ему ответил: "Дело в том, что "Ворсклу" тренирует Павлов. Он раньше был в Днепре капитаном, а потом тренером. И помощник у него Сергей Дирявка, который тоже из Днепра". Объяснил Януковичу, что и к чему (смеется, - прим.).