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Горняки без Судакова. Стартовые составы на финал Кубка Украины Ворскла - Шахтер
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня, 15 мая, состоится финальный матч
Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Якубу, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Сиссоко, Мякушко, Кане, Крупский
Запасные: Домолега, Рамирес, Бацула, Нестеренко, Фелипе, Челядин, Толи, Ковталюк, Галас
"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кевин, Сикан
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Ракицкий, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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