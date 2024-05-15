Горняки без Судакова. Стартовые составы на финал Кубка Украины Ворскла - Шахтер

Сегодня, 15 мая, состоится финальный матч Кубка Украины сезона 2023/24, в котором "Ворскла" сыграет с "Шахтером".

Матч начнется в 19:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Якубу, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Сиссоко, Мякушко, Кане, Крупский

Запасные: Домолега, Рамирес, Бацула, Нестеренко, Фелипе, Челядин, Толи, Ковталюк, Галас

"Шахтер": Резник, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Кевин, Сикан

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Ракицкий, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.