Сачко: Шахтер будет доминировать, но в Кубке всегда есть место сенсациям

Бывший полузащитник "Ворсклы" Василий Сачко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины , в котором его бывшая команда сыграет с "Шахтером".

"В финале всегда бывают сюрпризы, но фаворит – однозначно "Шахтер", они сейчас на ходу и заслуженно оформили чемпионство.

Мой победный гол в 2009 году? Воспоминания действительно яркие. Таких моментов достаточно мало бывает в жизни, их трудно забыть. Мы постоянно на контакте с футболистами Ворсклы-2009, общаемся, вспоминаем то время.

Тогда "Шахтер" был не просто чемпионом Украины, но и свежим обладателем Кубка УЕФА, очень мощным соперником. У нас также команда была непростая – благодаря руководству клуба, которые ставили соответствующие задачи, и тренерскому штабу Николая Петровича Павлова. Вспоминаю те времена, как мы настраивались, готовились к матчу и вообще провели классный сезон. У нас была замечательная команда, коллектив не только на поле, но и вне поля, качественные легионеры, которые стали нам родными.

"Шахтер" и тогда был фаворитом, они заставили себя уважать в Европе, но благодаря плану нашего тренерского штаба, который сработал, мы достаточно ответственно и с концентрацией провели этот матч и дождались своего момента, чтобы забить победный мяч. Скажем так, "Шахтер" давил, мы терпели. Завоевали для всей Полтавы этот трофей. Воспоминания невероятные.

Форма "Ворсклы"? Чтобы понимать, почему "Ворскла" проигрывает, надо быть внутри команды. Бывают спады и различные причины, о которых мы можем не знать. Да, к финалу Кубка Украины команды подходят с разным настроем. Но тренерский штаб "Ворсклы" понимает, что это кубок, здесь бывают чудеса, хотя будет и непросто против команды, которая на ходу и мотивирована.

Мне тяжело давать оценки коллеге, понимаю, что нелегко. Слежу за "Ворсклой" и считаю, что они достаточно неплохие матчи проводили, где-то не везло, имели преимущество, но допускали ошибки. Тяжело, не самый лучший сезон. Желаю Сергею Николаевичу терпения! В Полтаве есть качественные футболисты, с которыми еще я работал, знаю их характер, думаю, команде нужна какая-то перезагрузка, ожидаю большего от "Ворсклы".

Не люблю давать прогнозов. Понимаю, что "Ворскле" будет очень непросто, будут играть от обороны, "Шахтер" будет доминировать первым номером и пытаться забить быстрый мяч. Спрогнозировать финал все равно трудно, потому что в кубке есть место сенсациям".