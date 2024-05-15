Арменд Даллку - о финала Кубка с Шахтером: Надеюсь на благоприятный для Ворсклы результат

Один из старожилов украинской Премьер-лиги среди легионеров Арменд Даллку был игроком полтавской "Ворсклы" на протяжении одиннадцати лет. Сейчас албанский футболист занят процессом продления тренерской лицензии УЕФА категории Pro, которая ему необходима для дальнейшей работы в этой профессии. Несмотря на занятость, 40-летний экс-капитан "Ворсклы" высказал мнение по поводу сегодняшней встречи с донецким "Шахтером" в финальном поединке за почетный трофей.

- Постараюсь посмотреть эту игру, - сказал албанец, который в составе полтавчан становился обладателем Кубка Украины пятнадцать лет назад. – Надеюсь на благоприятный для "Ворсклы" результат. Если сравнивать "Шахтер" того времени, когда мы играли в финале Кубка Украины 2008/09 с нынешним, то, конечно же, есть большая разница. Тогда донецкая команда выиграла Кубок УЕФА и была очень сильной. Нынешний "Шахтер", правда, не столь мощный, поэтому я надеюсь на повышенную мотивацию "Ворсклы" в финальной игре. Думаю, что футболисты полтавской команды, большинство из которых украинцы, должны играть не только ради своих болельщиков и города, но и для всей Украины. Ведь ввиду обстановки в стране они обязаны отдать все силы для борьбы за почетный трофей. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать украинскому народу как можно скорейшего мира и всего наилучшего.

Финал Кубка Украины межуд "Шахтером" и "Ворсклой" состоится в среду, 15-го мая, в 19:00.