Кубок Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Золотой дубль горняков

"Горняки" вышли на эту встречу без своей главной звезды и лидера центра поля Судакова. Перед стартовым свистком стало известно, что 10-й номер дончан получил повреждение. Вместо Георгия на поле вышел ветеран Тарас Степаненко. Впрочем, это совершенно не помешало подопечным Марино Пушича укротить мяч к своим ногам с первых секунд этого поединка. Как и ожидалось, с самого старта матча "Ворскла" была вынуждена отойти назад и довольствоваться редкими попытками выбежать в контратаку.

Полтавчанам довольно долгое время удавалось полностью сдерживать атакующие потуги "Шахтера". Лишь на экваторе первого тайма "горняки" сумели нанести первый удар по воротам Исенко. Кевин накрутил на фланге и подал, но мяч после удара головой Конопли прошел в нескольких метрах от стойки. Через хорошо организованные оборонительные ряды и структуру "зеленых" футболистам донецкой команды часто приходилось сваливаться в нетипичные для себя подачи и прострелы.

Если говорить об опасности со стороны подопечных Долганского, то на момент Ефима "Ворскла" ответила скоростным вояжем Кане. Партнеры запустили малийского вингера на свидание со стражем ворот "Шахтера", однако легионер не сумел переиграть Ризныка. Самым активным на поле в составе обеих команд был Зубков. Александр часто шел в дриблинг и пытался обострять при любой возможности.

Все время сидеть в обороне и сохранять максимальную концентрацию максимально сложно. Тем более, когда соперник продолжает наращивать темп, а ты со своей стороны не предлагаешь ничего интересного. При таком сценарии очень большая вероятность в каком-то из моментов потерять тонус. Так и произошло. Под занавес первых 45 минут действующий чемпион все же сумел найти брешь в обороне полтавского коллектива и размочил счет. В затяжной атаке вторым темпом Азаров выполнил навес в штрафную зону, который успешно замкнул Сикан. Центральные защитники "Ворсклы", откровенно, проспали эту верховую подачу.

В перерыве наставнику "Ворсклы" нужно было придумать что-то оригинальное и оживить своих подопечных. Характеры игры во второй половине немного изменился. Нет, инициативой так же владели "горняки". Однако, теперь команда Пушича старалась вытягивать соперника на свою половину, для того, чтобы искать свободные зоны за спинами "зеленых". И уже в самом начале второй половины это дало свои плоды. Взятие ворот снова пришло после верховой подачи - на этот раз отличился Конопля.

На первый взгляд, казалось, что 20-летний кипер невероятным сейвом сохранил свою команду в игре. Однако, с другого ракурса было четко видно, что мяч полностью пересек линию ворот. Асситенты VAR подсказали об этом Виталию Романову, и главный арбитр встречи указал на центр поля - 0:2. Задача для полтавского коллектива усложнилась максимально.

После этого "Ворскле" нужно было идти всеми силами вперед. Поэтому, о любой монолитности в обороне можно было забыть. По сути, полтавчане попали в традиционную ловушку команд, которые делают ставку all-in на закрытую игру в защите и не думают о нападении. Впереди не было идей, а у своих уже не было что оборонять...

Не сказать, что команда Сергея Долганского не пыталась переломить ход поединка и сократить отставание, но все настолько было вяло и безэмоционально. Очень не хватало какого-то запала и искры. Отсутствие желтых карточек в матче как будто только подчеркивало разрыв в уровнях коллективов - такое впечатление, что все всё понимали.

Хотя и огненная концовка все же была! Вышедший на замену Ковталюк в красивом стиле замкнул пяткой прострел с фланга от Крупского. После этого уже игра раскрылась по-настоящему. Здесь мы уже увидели и эмоции, и желтые карточки. Но оставалось уже слишком мало времени. Эх, вот если бы "Ворскла" начала бы действовать таким образом раньше ... Однако, история не знает понятия "если бы".

В итоге, "Шахтер" добывает второй трофей и оформляет золотой дубль. Ну а "Ворсклу" можно только поблагодарить за этот долгий турнирный путь. Хотя, есть четкое ощущение, что выход в этот финал сыграл с полтавчанами злую шутку. Проигрышная серия в чемпионате служит лишь подтверждением этого тезиса.

Команде Долганского удалось внести коррективы в стиль игры "горняков", но на большее не хватило. Имеем закономерную победу "Шахтера" на классе.

Интересный матч и хорошая организация. Единственное, что не понравилось, так это определенная паника от подопечных Пушича в последние минуты. Да, безусловно, это финал, все понимают статус и ответственность. Однако, ну как-то вообще не солидно для чемпиона бояться текущей версии полтавской команды, при всем уважении к "Ворскле".

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

Финал Кубка Украины сезона 2023/24

Среда. 15-е мая

Ровно. Стадион "Авангард"

"Ворскла" - "Шахтер" 1:2

Голы: Ковталюк 85 - Сикан 40, Конопля 56

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) - Якубу (Бацула 58), Скляр (Челядин 68) - Мякушко (Нестеренко 58), Сиссоко (Фелипе 85), Кане - Степанюк (Ковталюк 68).

Запасные: Домолега (в), Фелипе Ролригес, Толи, Лукас Рамирес, Челядин, Нестеренко, Бацула, Ковталюк, Галас.

Главный тренер - Сергей Долганский.

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Степаненко (к) (Марлон 74) - Кевин, Крыськив, Бондаренко, Зубков (Швед 81) - Сикан (Траоре 81).

Запасные: Рудько (в), Педриньо, Гочолейшвили, Ракицкий, Назарина, Швед, Невертон, Марлон Гомес, Траоре.

Главный тренер - Марино Пушич.

Предупреждения: Бацула 87, Траоре 88, Хрипчук 90+1, Крыськив 90+1, Ризнык 90+3.

Арбитр - Виталий Романов.