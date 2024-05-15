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Шахтер открывает счет в финале Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

0:1

Шахтер открывает счет в финале Кубка Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 15 мая, "Ворскла" играет против "Шахтера" в рамках финала Кубка Украины.

Счет в этом матче открыл нападающий "горняков" Даниил Сикан (0:1).

На 40-й минуте поединка 23-летний игрок замкнул головой подачу Азарова с левого фланга.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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