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Шахтер удваивает счет после перерыва в финале Кубка Украины
0:2
Фото: ФК Шахтер Донецк
Но после перерыва "горняки" забивают еще один мяч. Александр Зубков подал с углового, Николай Матвиенко перевел мяч на дальнюю штангу, куда набежал Конопля - Ефим четко и нацеленно сыграл головой. Казалось бы, Исенко отразил удар защитника "Шахтера", но мяч перед этим таки успел пересечь линию.
Таким образом, счет на 55-й минуте поединка становится 0:2.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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