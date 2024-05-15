Шахтер удваивает счет после перерыва в финале Кубка Украины

"Шахтер" в первом тайме финала Кубка Украины против "Ворсклы" вырвался вперед .

Но после перерыва "горняки" забивают еще один мяч. Александр Зубков подал с углового, Николай Матвиенко перевел мяч на дальнюю штангу, куда набежал Конопля - Ефим четко и нацеленно сыграл головой. Казалось бы, Исенко отразил удар защитника "Шахтера", но мяч перед этим таки успел пересечь линию.

Таким образом, счет на 55-й минуте поединка становится 0:2.