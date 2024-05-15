  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Шахтер удваивает счет после перерыва в финале Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер удваивает счет после перерыва в финале Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

0:2

Шахтер удваивает счет после перерыва в финале Кубка Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" в первом тайме финала Кубка Украины против "Ворсклы" вырвался вперед.

Но после перерыва "горняки" забивают еще один мяч. Александр Зубков подал с углового, Николай Матвиенко перевел мяч на дальнюю штангу, куда набежал Конопля - Ефим четко и нацеленно сыграл головой. Казалось бы, Исенко отразил удар защитника "Шахтера", но мяч перед этим таки успел пересечь линию.

Таким образом, счет на 55-й минуте поединка становится 0:2.

По теме
yellow-arrow
Шахтер опередил Динамо по количеству побед в Кубке
yellow-arrow
Кубок Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Золотой дубль горняков
yellow-arrow
Интрига? Ворскла красиво сократила разрыв на табло в финале Кубка Украины с Шахтером
Шахтер (Донецк) Ефим Конопля Ворскла
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости