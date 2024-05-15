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Интрига? Ворскла красиво сократила разрыв на табло в финале Кубка Украины с Шахтером
Ковталюк забил пяткой
Фото: instagram.com/shakhterfc
На 86-й минуте матча финала Кубка Украины форвард полтавской "Ворсклы" Николай Ковталюк красиво пяткой замкнул прострел с фланга от партнера по команде Ильи Крупского. 1:2.
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Нападающему удалось классно открыться и избежать офсайда.
Напомним, до этого "Шахтер" забил "Ворскле" два гола. Под занавес первого тайма отличился Даниил Сикан, а в дебюте второго – Ефим Конопля.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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