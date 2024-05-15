  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Интрига? Ворскла красиво сократила разрыв на табло в финале Кубка Украины с Шахтером
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интрига? Ворскла красиво сократила разрыв на табло в финале Кубка Украины с Шахтером

Кубок Украины
Обновлено

Ковталюк забил пяткой

Интрига? Ворскла красиво сократила разрыв на табло в финале Кубка Украины с Шахтером

Фото: instagram.com/shakhterfc

Новина українською

На 86-й минуте матча финала Кубка Украины форвард полтавской "Ворсклы" Николай Ковталюк красиво пяткой замкнул прострел с фланга от партнера по команде Ильи Крупского. 1:2.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Нападающему удалось классно открыться и избежать офсайда.

Напомним, до этого "Шахтер" забил "Ворскле" два гола. Под занавес первого тайма отличился Даниил Сикан, а в дебюте второго – Ефим Конопля.

По теме
yellow-arrow
Шахтер опередил Динамо по количеству побед в Кубке
yellow-arrow
Кубок Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Золотой дубль горняков
yellow-arrow
Шахтер удваивает счет после перерыва в финале Кубка Украины
Ворскла (Полтава) Николай Ковталюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости