Интрига? Ворскла красиво сократила разрыв на табло в финале Кубка Украины с Шахтером

На 86-й минуте матча финала Кубка Украины форвард полтавской "Ворсклы" Николай Ковталюк красиво пяткой замкнул прострел с фланга от партнера по команде Ильи Крупского. 1:2.

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Нападающему удалось классно открыться и избежать офсайда.

Напомним, до этого "Шахтер" забил "Ворскле" два гола. Под занавес первого тайма отличился Даниил Сикан, а в дебюте второго – Ефим Конопля.