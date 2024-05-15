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Шахтер опередил Динамо по количеству побед в Кубке

Кубок Украины
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Горняки 15 мая победили в финале Кубка Украины

Шахтер опередил Динамо по количеству побед в Кубке

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

В этом сезоне "Шахтер" победил "Ворсклу" в рамках финала Кубка Украины со счетом 1:2.

Таким образом, "горняки" опередили киевское "Динамо" по количеству побед в турнире. Донецкий клуб одержал победу 14 раз, а столичный клуб - 13.

А также "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству внутренних трофеев в Украине. У каждого клуба – по 38.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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