Шахтер опередил Динамо по количеству побед в Кубке

В этом сезоне "Шахтер" победил "Ворсклу" в рамках финала Кубка Украины со счетом 1:2.

Таким образом, "горняки" опередили киевское "Динамо" по количеству побед в турнире. Донецкий клуб одержал победу 14 раз, а столичный клуб - 13.

А также "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству внутренних трофеев в Украине. У каждого клуба – по 38.