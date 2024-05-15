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Шахтер опередил Динамо по количеству побед в Кубке
Горняки 15 мая победили в финале Кубка Украины
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В этом сезоне "Шахтер" победил "Ворсклу" в рамках финала Кубка Украины со счетом 1:2.
Таким образом, "горняки" опередили киевское "Динамо" по количеству побед в турнире. Донецкий клуб одержал победу 14 раз, а столичный клуб - 13.
А также "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству внутренних трофеев в Украине. У каждого клуба – по 38.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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