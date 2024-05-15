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Сикан - о победе Шахтера в финале Кубка Украины: До 80-й минуты мы полностью контролировали игру
Игрок выразил свои эмоции
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал победу своей команды над "Ворсклой" в рамках финала Кубка Украины (1:2).
"У меня эмоции очень положительные, все очень рады получить первый Кубок после полномасштабного вторжения, и это очень важно для нашей команды.
Азаров отдал эту хорошую передачу, и уже не первую. Такую же он мне отдал в игре против "Зари". Он это умеет, спасибо ему за это.
Думаю, до 80-й минуты мы полностью контролировали игру, не теряли концентрацию даже. После 80-й мы немного начали уже отдаляться от нашей игры, потому что это логично: у нас было празднование, мы выиграли чемпионат. И сейчас снова кубковая игра, финал, она очень важна".
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