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Сикан - о победе Шахтера в финале Кубка Украины: До 80-й минуты мы полностью контролировали игру

Кубок Украины
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Игрок выразил свои эмоции

Сикан - о победе Шахтера в финале Кубка Украины: До 80-й минуты мы полностью контролировали игру

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал победу своей команды над "Ворсклой" в рамках финала Кубка Украины (1:2).

"У меня эмоции очень положительные, все очень рады получить первый Кубок после полномасштабного вторжения, и это очень важно для нашей команды.

Азаров отдал эту хорошую передачу, и уже не первую. Такую же он мне отдал в игре против "Зари". Он это умеет, спасибо ему за это.

Думаю, до 80-й минуты мы полностью контролировали игру, не теряли концентрацию даже. После 80-й мы немного начали уже отдаляться от нашей игры, потому что это логично: у нас было празднование, мы выиграли чемпионат. И сейчас снова кубковая игра, финал, она очень важна".

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Источник:
ICTV2
Опубликовал: Екатерина Власова
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