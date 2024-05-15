Диалог Реброва с Пушичем и чемпионский коридор от Ворсклы. ВИДЕО церемонии награждения Шахтера

15 мая донецкий "Шахтер" переиграл полтавскую "Ворсклу" в финале Кубка Украины (1:2).

После финального свистка состоялась церемония награждения команды Пушича. Игроки полтавской команды и тренерский штаб клуба организовали чемпионский коридор для "Шахтера".

Одним из тех, кто награждал победителей, был главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Наставник "сине-желтых" перекинулся несколькими фразами с Марино Пушичем. На видео можно увидеть, что Ребров с улыбкой о чем-то предупредил коуча "горняков", после чего оба наставника посмеялись.

Тарас Степаненко получил трофей из рук украинского пограничника Станислава Керода. Отметим, что Станислав – кавалер ордена Даниила Галицкого, он провел 200 дней во вражеском плену.