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Долганский - о 1:2 против Шахтера: Нам не хватило концентрации в мелочах

Кубок Украины
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Специалист прокомментировал поражение своей команды

Долганский - о 1:2 против Шахтера: Нам не хватило концентрации в мелочах

shakhtar.com

Новина українською

И.о. главного тренера "Ворсклы" Сергей Долганский прокомментировал поражение в финальном матче Кубка Украины против "Шахтера" (1:2).

"У нас не было результатов, это давило на игроков, но психологического кризиса точно не было. Есть ответственность за результат, а его не было. А на такие игры, как финал Кубка Украины, даже не нужно настраивать футболистов. Люди играют ради этого.

Нам не хватило концентрации в мелочах. Все решили игровые моменты. При счете 0:0 могли забить гол, игра могла сложиться иначе. Также недоработали в моментах, когда пропускали. Сейчас уже нет смысла анализировать, как мы играли. Есть результат. Это финал.

У меня большие воспоминания, связанные с Ровно. Я начинал здесь играть в футбол, делал первые шаги. Начиная свою тренерскую деятельность, я здесь играю в финале. Поэтому мои эмоции сегодня зашкаливали.

Дмитрий Ризнык? Сегодня он был моим соперником. После игры мы поговорили с ним и с Андреем Пятовым. Они пытались меня поддержать. Нам есть о чем пообщаться, что вспомнить.

Впереди - две игры чемпионата Украины, нужно решить задачу сохранения прописки в Премьер-лиге. У нас есть определенные наработки на будущее, но сначала надо решить вопросы настоящего", - сказал Сергей Долганский.

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Источник:
uaf
Опубликовал: Екатерина Власова
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