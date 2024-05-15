Пушич - о победе в Кубке Украины: Это было моей футбольной мечтой

Марино Пушич, наставник "Шахтера", прокомментировал победу команды против "Ворсклы" в Кубке Украины (2:1)

"Я очень доволен, это невероятные эмоции. Я благодарен всем работникам нашего клуба, особенно нашим игрокам. Они провели очень хороший сезон, сделали все, чтобы мы смогли оформить "золотой дубль".

Моей футбольной мечтой в "Шахтере" было сделать то, что мы и сделали. Также у меня есть мечта продолжать эту работу.

"Ворскла" не удивила - мы уже играли против нее, проанализировали ее игру. В первом тайме моментов было немного у обеих команд. Был эпизод, когда Дмитрий Ризнык сделал сейв. Во втором тайме было больше моментов, мы забили дважды. Также сегодня их вингеры играли более широко.

Сейчас мы имеем время отпраздновать эту победу. Неважно, сколько у нас титулов - важно просто побеждать. Главное, чтобы мы продолжали свою работу", - сказал Марино Пушич.