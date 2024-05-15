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Финал Кубка Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

Кубок Украины
Обновлено

1:2

Финал Кубка Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

УАФ

Новина українською

Сегодня, 15 мая, состоялся матч "Ворскла" - "Шахтер" в рамках финала Кубка Украины.

Счет в этом матче открыл в первом тайме нападающий "горняков" Даниил Сикан. После перерыва "Шахтер" удваивает счет, но через несколько минут "Ворскла" отыграла один мяч

Ворскла - Шахтер - 1:2
Голы: Сикан (40'), Конопля (55'), Ковталюк (85')

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:49
спасибо нашим слугам футбола за трансляцию КУ --когда вы уже нажрётесь
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:49
спасибо нашим слугам футбола за трансляцию КУ --когда вы уже нажрётесь
Ответить
0
0

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