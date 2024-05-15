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Финал Кубка Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча
1:2
УАФ
Сегодня, 15 мая, состоялся матч "Ворскла" - "Шахтер" в рамках финала Кубка Украины.
Счет в этом матче открыл в первом тайме нападающий "горняков" Даниил Сикан. После перерыва "Шахтер" удваивает счет, но через несколько минут "Ворскла" отыграла один мяч
Ворскла - Шахтер - 1:2
Голы: Сикан (40'), Конопля (55'), Ковталюк (85')
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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alex.belogubko (одесса)
15.05.2024 в 23:49
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