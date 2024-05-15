Финал Кубка Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 15 мая, состоялся матч "Ворскла" - "Шахтер" в рамках финала Кубка Украины.

Счет в этом матче открыл в первом тайме нападающий "горняков" Даниил Сикан. После перерыва "Шахтер" удваивает счет, но через несколько минут "Ворскла" отыграла один мяч

Ворскла - Шахтер - 1:2

Голы: Сикан (40'), Конопля (55'), Ковталюк (85')