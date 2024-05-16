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Бондарь: Можно немного выдохнуть и сказать, что этот сезон Шахтеру удался

Кубок Украины

Донецкий клуб оформил золотой дубль

Бондарь: Можно немного выдохнуть и сказать, что этот сезон Шахтеру удался

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился эмоциями от победы над "Ворсклой" (2:1) в финале Кубка Украины.

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"Я хочу сказать большое спасибо тем, кто нас защищает - ВСУ, поблагодарить за то, что они позволяют нам здесь играть. Спасибо за то, что вы есть у нас. Если бы их не было, то не было бы Украины.

Хотел бы поздравить всю команду, от человека, занимающегося газоном до президента, весь "Шахтер", который называется семьей, с победой. Это победа для наших болельщиков, которых нам хотелось обрадовать, и нам это удалось. Еще остались два очень важных матча против "Днепра-1" и "Полесья".

Можно немного выдохнуть и сказать, что этот сезон нам удался. Поздравляю всех в клубе с победой, с очень хорошим сезоном. Думаю, вы видите, как меняется "Шахтер", наша игра, как мы меняемся ментально. Если не ошибаюсь, это наша 17 победа подряд.

Это показывает, что мы на верном пути, что мы одно целое. Мы очень прислушиваемся к Марино Пушичу, потому что он опытный человек. Мы благодарны, что он у нас есть", – сказал Бондарь.

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Источник:
YouTube-канал ICTV2
Опубликовал: Алина Ерофеева
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