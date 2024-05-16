Пердута: Если бы Ворскла сделала максимум - может, до 11-метровых дошли бы

Полузащитник, капитан "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:2) в финале Кубка Украины.

– Как считаешь, "Ворскла" сегодня сделала максимум?

– Если бы мы сделали максимум – я думаю, мы бы, может, до 11-метровых дошли. Есть какое-то такое недовольство. Не сильно агрессивно начали. Видно, что "Шахтер" готовился, был всегда на мяче, нам тяжело было.

Нам нужно было как-то более агрессивно. Какая-то робость была. "Шахтер" постоянно играет в финалах, у нас нет опыта такого большого. Очень обидно. Честно, не знаю, могли ли лучше, но более агрессивно сыграть – это 100 процентов.

– Последние минуты были такими, как вы хотели видеть на протяжении всего матча?

– Ну, хоть навал пошел. С первой минуты трудно было бы рисковать. Могло что-то там и залезть – не повезло. Поздравляю "Шахтер" с победой. Сегодня заслуженно выиграли Кубок.

– Как повлиял на команду 2-й гол, который был засчитан после ВАР? Было ли это нокаутом?

– Да нет, больший нокаут – это 1-й гол. Понятно, что они играли на мяче, но по моментам игра была ровная. Если бы воспользовались своими моментами – могло иначе совсем быть.

– Если говорить о будущем. Чувствуешь ли рост команды? Есть ли потенциал? Можно ли с этой командой следующий сезон сделать лучше?

– Конечно можно. Пришли новые тренеры, им нужно время, и это видно по игре, по настрою, по атмосфере в команде. Просто сейчас нет времени, три месяца вместе работаем.

Поэтому я уверен на 100, даже больше процентов, что этот тренерский состав сделает из "Ворсклы" боевую единицу, мы будем бороться за более высокие места, чем мы сейчас находимся, – сказал Пердута.