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Палкин: Гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу чемпиона страны
Дончане сделали золотой дубль
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу команды над "Ворсклой" (2:1) в финале Кубка Украины. Этот трофей стал для клуба 14-м в истории.
"Еще один для истории. Мы гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу национального чемпионата. Эти победы символизируют нашу силу и преданность ценностям нашего народа.
Огромная благодарность всем причастным. Вперед и вверх", - написал Палкин на своей странице в Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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