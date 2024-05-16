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Палкин: Гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу чемпиона страны

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Палкин: Гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу чемпиона страны

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу команды над "Ворсклой" (2:1) в финале Кубка Украины. Этот трофей стал для клуба 14-м в истории.

"Еще один для истории. Мы гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу национального чемпионата. Эти победы символизируют нашу силу и преданность ценностям нашего народа.

Огромная благодарность всем причастным. Вперед и вверх", - написал Палкин на своей странице в Instagram.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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