Палкин: Гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу чемпиона страны

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал победу команды над "Ворсклой" (2:1) в финале Кубка Украины. Этот трофей стал для клуба 14-м в истории.

"Еще один для истории. Мы гордимся тем, что добавили Кубок Украины к нашему титулу национального чемпионата. Эти победы символизируют нашу силу и преданность ценностям нашего народа.

Огромная благодарность всем причастным. Вперед и вверх", - написал Палкин на своей странице в Instagram.