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Степаненко: Шахтер рано расслабился, потому что могло быть 2:2

Кубок Украины

Хавбек "горняков" - о победе над "Ворсклой" в финале Кубка

Степаненко: Шахтер рано расслабился, потому что могло быть 2:2

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями после победы над "Ворсклой" (2:1) в финале Кубка Украины.

– Я очень счастлив. В этом году мы выиграли все, что можно в Украине. Это показывает, что команда и клуб двигаются в правильном направлении. Растет молодежь, приобретает опыт и показывает хороший футбол. Это очень важно. Думаю, что "Шахтер" будет идти только вперед.

- Матч был довольно валидольный. Можно ли было не допускать такого?

– Да, мы уже потом расслабились, пропустив гол. Было несколько тревожных звонков, пару подач. Рано расслабились, потому что могло быть 2:2 и еще 30 минут. Хорошо, что так закончилось.

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– "Ворскла" вас чем-то удивила?

– В принципе, нет. Они играли по той же схеме. Их крайние полузащитники немного по-другому играли. Тренеры в перерыве сменили тактику.

– В конце матча немного были зарубы. Все нормально, проехали, пожали руки?

– Нет, все нормально. Ничего криминального там не было.

– "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству украинских трофеев за время независимости. Это вас как-то мотивировало перед игрой?

– Это уже второй раз, когда мы догоняем "Динамо" за трофеями. Потом "Динамо" оторвалось. Теперь мы их догнали, и я очень верю, что в следующем году мы сможем обойти "Динамо".

– Как ваше самочувствие?

– У меня все нормально. Я уже восстановился после травмы. Это уже решение тренера, кто играет, а кто нет. Я уже 2 месяца тренируюсь, играю, – сказал Степаненко.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Алина Ерофеева
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