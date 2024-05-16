Арменд Даллку после финала Кубка Украины: Ворскла заслуживает добрых слов

Один из легионеров полтавской "Ворсклы" Арменд Даллку, выступавший в ее составе на протяжении одиннадцати сезонов, прокомментировал финал Кубка Украины, в котором донецкий "Шахтер" с минимальным счетом 2:1 взял верх у его бывшей команды.

- Все надеялись, что "Ворскла" повторит историю пятнадцатилетней давности, но увы, не вышло. Используй Кане в первом тайме свой шанс – и все могло сложиться по-другому. Понятное дело, что мастерство футболистов "Шахтера" выше, чем у "Ворсклы", и это в ходе матча проявилось. Когда в его концовке при счете 0:2 полтавчанам удалось отквитать один мяч, на какое-то время у них забрезжала надежда. К сожалению, моей бывшей команде не хватило какой-то лишней минуты, чтобы постараться свести основное время поединка к ничьей. Но несмотря на проигрыш, "Ворскла" все равно заслуживает самых добрых слов, ведь сам по себе выход в финал, да еще и без единого пропущенного мяча дорогого стоит. Хотел бы отметить и работу Сергея Долганского, который несмотря на имеющиеся в команде проблемы старается дать возможность поиграть всем ребятам. Я думаю, что в новом сезоне у "Ворсклы" все будет так, как и должно быть.