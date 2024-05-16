Срна: В следующем году Шахтер будет опережать Динамо как минимум на один трофей

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна поделился эмоциями от победы команды над "Ворсклой" (2:1) в Кубке Украины и завоевания золотого дубля сезона.

- Дарио, поздравляем с победой! "Шахтер" завоевал 14-й в своей истории Кубок Украины. Что это значит лично для вас?

- Эмоции, конечно, очень большие. И очень много эмоций мы потратили в матче с "Динамо" Киев, где была ключевая игра сезона, ведь чемпионат всегда стоит на первом месте. Но когда команда проводила тренировки уже через два дня после "Динамо", то было видно, что мы едем в Ровно за Кубком. Эта команда - чемпионская, этот клуб - чемпионский. Поэтому я, и как футболист когда-то, и как спортивный директор сегодня, продолжаю держать золотые медали.

Хотели бы поздравить всех наших болельщиков, военных, которые воюют за нашу страну, футболистов, тренерский штаб, всех людей, которые работают в клубе, и, конечно же, нашего президента с дублем. Вы сами знаете, что начало сезона у нас было очень тяжелым, но, к счастью, мы нашли тренера, который дал команде возможность играть в "шахтерский" футбол. Поэтому я очень благодарен Марино, Марино и всему тренерскому штабу за те эмоции, подаренные нам в течение последних четырех дней.

- "Шахтер" добыл два трофея под руководством Марино Пушича, и мы можем уже подводить итоги сезона. Каковы эти итоги?

- Каждый человек, который разбирается в футболе, понимает, что "Шахтер" очень сильно изменился с приездом Марино Пушича и его тренерского штаба. Хочу сказать, я рад, что он здесь. И мы все будем очень рады, если он останется. А я уверен, что он останется с нами. Это тренер, который взял команду в очень тяжелый момент, скажем так, за 40 часов до игры с "Барселоной", и он прошел группу Лиги чемпионов, выиграл Кубок, выиграл чемпионство. Поэтому мы можем только поздравить его и тренерский штаб с отличной работой в течение этих пяти месяцев.

- "Шахтер" получил 38-й украинский трофей и по этому показателю сравнялся с киевским "Динамо". Вы, как никто другой, знаете о принципиальности этого противостояния. Как прокомментируете это?

- Это принципиальный соперник - всегда был и будет. И я уверен, что мы с такой игрой, с такими футболистами, таким тренерским штабом в следующем году будем опережать "Динамо" как минимум на один трофей, - сказал Срна.