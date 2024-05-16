Вирт: Шахтер заслуженно победил Ворсклу

Бывший вратарь "Шахтера", а ныне известный украинский тренер Юрий Вирт поделился впечатлениями от победы "горняков" над "Ворсклой" (2:1) в финале Кубка Украины.

– Атмосфера на "Авангарде" была замечательной: хорошо подготовленный стадион, активные болельщики на трибунах, мотивированные участники - о чем еще можно мечтать.

– А если брать во внимание спортивный аспект, оправдал ли поединок ожидания?

– Вряд ли футбольные гурманы остались полностью довольны увиденным, но, по большому счету, грех сетовать. Кстати, по моему мнению, если бы в середине первого тайма полтавчанин Кане вывел свою команду вперед, реализовав выход один на один с вратарем "горняков" Ризныком, то у номинальных гостей могли возникнуть проблемы. Однако легионер проиграл эту дуэль. Как по мне, наставник полтавчан Долганский правильно сделал ставку на игру от обороны, взяв на вооружение схему 5-4-1. "Горняки" практически не угрожали владениям полтавчан за исключением момента на 40 минуте, когда Сикан точно пробил головой.

Более интересным было соперничество после перерыва. Полтавчан не выбил из колеи второй пропущенный мяч, они после проведенных замен несколько перестроили ряды и действовали впереди довольно привлекательно. Следует отметить выход на поле центрального нападающего Ковталюка и если бы он сократил отставание в счете до минимума не на 85 минуте, а чуть раньше, то еще неизвестно, удалось бы подопечным Пушича выстоять.

– Отсутствие Судакова в составе "Шахтера" ощущалось?

– В опорной зоне полузащиты удачно действовал ветеран Степаненко. Судакова не хватало лишь перед штрафной площадкой полтавчан, где у Георгия не отнимешь умение сыграть креативно. Будем надеяться, что у него повреждение несерьезное и он сыграет в финальной части чемпионата Европы.

– Тогда напоследок, "Шахтер" наиграл на победу?

– "Горняки" были более целеустремленными, хотя и "Ворскла" оказывала упорное сопротивление до конца. Все же, "горняки" уже научились играть на результат. Здесь они вне конкуренции в Украине. Более того, их наставник Пушич был голодным к большим победам и поэтому настраивал подопечных полностью отдаваться борьбе. Думаю, что "горняки" заслуженно одержали уже 14-ю победу в Кубке Украины, опередив по этому показателю еще одного гранда – "Динамо", – рассказал Вирт.