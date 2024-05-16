Галантерейщик и кардинал. Акценты зрителя на финале Кубка Украины

Шо вам сказать? По большому счету, и если не учитывать общественно-политические факторы (а здесь мы говорим таки о футболе), это еще одно соревнование, без которого сегодня мы вполне могли обойтись. Как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Собственно футбола тут было не в пример меньше, в сравнении с той же УПЛ.

С точки зрения спортивной борьбы, начиная с ⅛ финала, когда я начал это смотреть, интерес могло вызвать менее половины матчей. Хотя поначалу воспринял их с воодушевлением. Но чем ближе к финалу, тем ощутимее падал этот интерес. Пока не достиг своей нижней точки: исход решающего поединка, увы, был явно предсказуем.

Бодрые анонсы финала живо напомнили пафос г-на Бонасье из “Трех мушкетеров”, вдохновенно восклицавшего: “Галантерейщик и кардинал - это сила!” Слишком уж неравными были силы и возможности команд.

И ей-богу, неуместны были воспоминания о победе команды Скрипника над командой ван Леувена осенью. Как и параллели с кубковым триумфом команды Павлова …надцать лет назад. Пора чудес прошла, прошла пора героев. А подвиг той “Ворсклы” так и остается исключением из правила.

Путь “Шахтера” к финалу стал зеленой улицей, которую заботливый жребий словно бы выстелил ковровой дорожкой. Сначала - один из аутсайдеров УПЛ, затем - единственный представитель Первой лиги, да и в полуфинале - слабейший на тот момент по игре из конкурентов. И та же “Ворскла” тоже рискует оказаться в плей-офф.

Пока чемпион играючи убирал щелчками шашки с доски, полтавчане - отдадим должное - впечатляли, разгромив “Металлист 1925” с “Оболонью” и одолев “Полесье”, которое нам уже плешь проело своими назойливыми мечтами о Европе. Это было от души. Но всерьез рассчитывать на успех в финале могли лишь фанаты клуба.

Несколько удивил выбор места для финальной игры. Прежде всего, из-за руин недостроя, ненавязчиво попадающих в кадр за воротами. Но все расставила по местам информация о том, что именно в Ровно сейчас можно собрать максимальное количество народу на трибунах. Да и газон на экране смотрится не худшим в стране.

Матч был средней степени зрелищности, как и, наверное, весь розыгрыш Кубка в целом. Три достойных внимания эпизода у ворот до перерыва и пять - после. Причем, сюжет был незатейливым.

В середине первого тайма голевыми моментами обменялись Конопля и Кане. Затем в раздевалку “Ворсклы” забил Сикан. До середины второго тайма “Шахтер” всецело доминировал, а еще на 55-й минуте Конопля подвел черту под интригой. Это стало ясно всем, включая самих “горняков”, которые позволили сопернику сохранить лицо.

Во всяком случае, так оно увиделось мне. Вероятно, действо выполнило свою функцию, как Матч Благодарности - это здесь не обсуждается. Но как схватка за Кубок Украины - весьма вряд ли. Как говорится, пардон за прямоту. Одни не смогли, другие хотели играть полтора тайма. Как-то так.

В той же УПЛ, пожалуй что, большинство поединков проходят более напряженно. Да, с участием “Шахтера” их было весной немного. Но это никого не должно удивлять. Шо маємо, то маємо.

Команда Пушича - записной фаворит. Именно поэтому за нее я буду болеть исключительно в Европе. “Ворскла” уже давненько симпатична своим стремлением таки-играть, а не тупо бороться. Разумеется, в меру своих возможностей. И ей искренне желаю поскорее решить свои турнирные задачи в чемпионате.

А Кубок? Возможно, он в нынешних условиях и не мог быть иным. Но, как честный с вами зритель, который смотрит футбол не по привычке - можно сказать, живет им и питается - скажу так. Это было довольно пресное блюдо, хоть и съедобное. Не праздник для желудка, но для поддержания сил сойдет.

Что вы говорите? Довольны тем, что “Ворскла” не будет представлять нас в Европе? А кто нынче способен сделать это лучше вместо нее, из тройки соискателей? Ну разве что отдохнувший и пришедший в себя “Рух”. Да и то не факт - дебют есть дебют…

Фото - ФК Шахтер / Автор - неизвестен