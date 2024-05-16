  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кобин - о финале Кубка: Я ждал от Ворсклы в первом тайме более смелой игры
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин - о финале Кубка: Я ждал от Ворсклы в первом тайме более смелой игры

Кубок Украины
Обновлено

Только пропустив дважды, полтавчане пошли вперед

Кобин - о финале Кубка: Я ждал от Ворсклы в первом тайме более смелой игры

shakhtar.com

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Василий Кобин, в составе которого пять раз завоевывал Кубок Украины, поделился впечатлениями о вчерашнем финальном противостоянии в Ровно. "Ворскла" уступила "горнякам" (1:2).

"Я ждал от "Ворсклы" до перерыва более смелой игры. Хотя своим скоростным проходом к воротам "горняков" в середине первого тайма легионер полтавчан Кане доказал, что защита дончан не безгрешна. Тем более, что в составе "Шахтера" отсутствовал Георгий Судаков, который сейчас играет заметную роль.

Читайте такжеФинал Кубка Украины. Ворскла - Шахтер 1:2. Видео голов и обзор матча

И только при счете 0:2 полтавчане, которые боролись до конца, несколько перестроились и не оглядываясь на тылы побежали вперед большими силами.

Отмечу удачный выход на замену Николая Ковталюка, который сократил отставание до минимума. Все же, чувствовалось, что дончане продолжают диктовать условия и в нужный момент прибавят. "Горняки" вновь продемонстрировали умение добиваться нужного результата и поэтому заслуженно положили золотые медали в Кубок, – сказал Кобин.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Галантерейщик и кардинал. Акценты зрителя на финале Кубка Украины
yellow-arrow
Вирт: Шахтер заслуженно победил Ворсклу
yellow-arrow
Срна: В следующем году Шахтер будет опережать Динамо как минимум на один трофей
Василий Кобин Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости