Кобин - о финале Кубка: Я ждал от Ворсклы в первом тайме более смелой игры

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Василий Кобин, в составе которого пять раз завоевывал Кубок Украины, поделился впечатлениями о вчерашнем финальном противостоянии в Ровно. "Ворскла" уступила "горнякам" (1:2).

"Я ждал от "Ворсклы" до перерыва более смелой игры. Хотя своим скоростным проходом к воротам "горняков" в середине первого тайма легионер полтавчан Кане доказал, что защита дончан не безгрешна. Тем более, что в составе "Шахтера" отсутствовал Георгий Судаков, который сейчас играет заметную роль.

И только при счете 0:2 полтавчане, которые боролись до конца, несколько перестроились и не оглядываясь на тылы побежали вперед большими силами.

Отмечу удачный выход на замену Николая Ковталюка, который сократил отставание до минимума. Все же, чувствовалось, что дончане продолжают диктовать условия и в нужный момент прибавят. "Горняки" вновь продемонстрировали умение добиваться нужного результата и поэтому заслуженно положили золотые медали в Кубок, – сказал Кобин.