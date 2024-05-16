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Пушич: Понимаю, что чемпионство более значимое достижение, но я все равно рад победе в Кубке

Кубок Украины

Шахтер в текущем сезоне оформил дубль

Пушич: Понимаю, что чемпионство более значимое достижение, но я все равно рад победе в Кубке

shakhtar.com

Новина українською

Марино Пушич, наставник "Шахтера", прокомментировал победу команды в финальном матче против "Ворсклы" в Кубке Украины (2:1).

"Впервые в своей карьере я оформил золотой дубль, это невероятно. Благодарю всех игроков, которые выполнили великолепную работу. Не так легко играть финал турнира, когда несколько дней назад ты стал чемпионом страны, но мы показали профессионализм. Показывали концентрацию весь матч за исключением одного момента, когда соперник мог забить.

Мы были лучше и заслужили победу, могли все решить раньше.

Это не мой первый титул в карьере, но мой первый кубок. А Кубок – это всегда особенный трофей. Я понимаю, что Кубок – не самый значимый трофей в стране, чемпионство более значимое достижение, но я все равно рад победе в Кубке.

Я доволен тем, как играет команда", — сказал Пушич.

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Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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