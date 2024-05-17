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Степаненко: Работаем, чтобы быть командой №1 в Украине

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Заявление капитана

Степаненко: Работаем, чтобы быть командой №1 в Украине

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Хавбек и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о победе в Кубке Украины

– Это круто, что мы завоевали два трофея. Это стопроцентный показатель этого сезона, поэтому очень приятно, что мы завершаем его с положительными эмоциями, и едущие в сборную ребята смогут отдохнуть, а те, кто меньше играли, смогут в последних двух турах поиграть в футбол для себя.

Ведь работает вся команда, но не всегда все играют, поэтому это важно для ребят, которые меньше играли. Задание на сезон уже выполнено, теперь можно немного отдохнуть и готовиться к следующему.

– Лично для тебя это восьмая победа в Кубке Украины. Что это значит для тебя?

– Что я попал в команду, которая всегда играет за первые места. Очень счастлив, что я здесь и добываю трофеи с клубом. Это очень важно для меня. Но это не так легко: только кажется, что вот "Шахтер", потому не сложно выигрывать. На самом деле очень трудно добывать трофеи каждый год, не терять мотивацию, идти вперед и держать себя в форме, несмотря ни на что. Поэтому для меня это очень важно.

– Насчет трофеев. В СМИ много писали, что в случае победы в Кубке "Шахтер" сравняется с "Динамо" по количеству украинских трофеев. Ты следил за этой статистикой?

– Я так помню, что это второй раз, когда мы догоняем "Динамо". Тогда немного их отпустили, а сейчас снова догнали. Конечно, об этом пишут, и я слежу. Это очень круто, когда "Шахтер" догоняет "Динамо" за трофеями, это событие историческое для донецкого клуба. Для этого мы и работаем, чтобы быть командой номер один в Украине. И пока у нас это получается.

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